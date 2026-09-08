Giordano: "Non è solo carattere, ora la Lazio è una squadra vera"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca

Bruno Giordano, all'indomani della vittoria della Lazio contro l'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Ecco le sue prole sulla partita e sull'avvio della squadra di Gattuso:

“Tutto molto bello ieri ad Udine. Bella partita della Lazio, bella reazione, buona personsalità e geometrie. Nell’ultima mezzora la Lazio ha sovrastato i bianconeri dal punto di vista fisico e non solo. Un elogio a Floriani, se non è stato il migliore in campo poco ci manca.

La prestazione di ieri smentisce quelli che dicono che servono mesi per inculcare il credo di un allenatore ad una squadra. È un modo per prendere e perdere tempo, i calciatori di oggi hanno le conoscenze tattiche già da quando sono giovani. Una squadra può andar bene o male, ma la Lazio ora è una squadra vera. C’è coesione e spirito, la personsalità di Gattuso diventa importante. Ma non è solo questione caratteriale, c’è anche uno spartito tattico. Non montiamoci la testa, ma ora sappiamo che per battere la Lazio devi faticare.

Pinamonti? È stato sfortunato perchè ha lasciato il campo nel momento più importante. Quello in cui la Lazio è diventata padrona del campo ed in area di rigore sono arrivati rifornimenti importanti. Ha avuto la sfortuna di giocare nella prima ora in cui la Lazio ha fatto meno. Pinamonti ha caratteristiche chiare, è una punta che il meglio lo fa in area di rigore, quando può guardare la porta.

Zaccagni? Ci si arrabbia con quelli più bravi. Poteva essere lui o Romagnoli o Rovella. Se sei leader lo sei anche per questo. Ci sono i gregari e poi quei 4-5 con più responsabilità. Quando le cose non vanno devi andare su quelli più importanti. Ora non cade più a terra come prima, mentalmente era sfiduciato. I segnali non erano positivi per la squadra”.