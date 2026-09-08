Trevisani "critica" i tifosi: "Se fossi della Lazio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Riccardo Trevisani, nel corso della trasmissione di Cronache di Spogliatoio, si è espresso anche sulla Lazio e, in particolare, sulla contestazione portata avanti dai tifosi biancocelesti, declinata anche tramite la scelta di non andare allo stadio Olimpico in occasione delle partite casalinghe. Secondo il punto di vista del giornalista, non la migliore strategia. Ecco le sue parole:

"Se fossi tifoso della Lazio, andrei a protestare tutti i giorni sotto la sede piuttosto che non andare allo stadio a vedermi le partite. Perché poi c'è da distinguere la squadra, l'allenatore che sta facendo un lavoro eccezionale, si sta compattando e sta anche giocando delle buonissime partite. La Lazio ha giocato meglio dell'Udinese, meglio del Genoa".