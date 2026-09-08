Lazio, Piscedda: "Belahyane finalmente nel suo ruolo. Floriani? Sempre titolare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Anche Massimo Piscedda, all'indomani della vittoria della Lazio contro l'Udinese, si è espresso sulla squadra di Gattuso ai microfoni di Radiosei. Di seguito le parole dell'ex biancoceleste sulla prova dei biancocelesti e su alcuni protagonisti:

“Belahayane ha giocato nel ruolo a lui più congeniale. Nella scorsa stagione veniva utilizzato come mezzala, al centro si trova meglio. La sua è stata una gara di interdizione, buona prova. Un centrocampo fisicamente più strutturato non è necessariamente il migliore. Se davanti c’è una mediana veloce e tecnica ha sempre la meglio. La Lazio è proprio con la tecnica che nell’utlima mezzora ha vinto la gara e fatto bene. È stata una Lazio brillante e veloce, con l’Udinese che alla lunga fisicamente ha ceduto. La Lazio ha avuto una marcia in più per velocità di esecuzione.

Voglio fare un plauso a Floriani. Meno male che alcune teste vuote non l’hanno mandato via. È lì per opportunità, non perchè qualcuno ha creduto in lui. L’infortunio di Marusic l’ha liberato e Gattuso ha capito le sue potenzialità. Con il rientro di Marusic sarebbe giusto continuare a puntare su questo ragazzo. se fa un campionato intero di serie A a questo livello poi ti ritrovi un capitale umano ed economico”.