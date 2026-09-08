De Cosmi cauto: "Lazio? Atteggiamento giusto, può sorprendere"
08.09.2026 23:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TMW Radio
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Roberto De Cosmi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della Lazio, a quota nove punti dopo le prime tre giornate di campionato. Partita con scarsa fiducia da parte degli addetti ai lavori, la squadra di Gattuso sta dando, al contrario, buone risposte, in attesa di quello che accadrà nel corso del campionato. Ecco allora le sue parole:
"Tra ottavo e decimo posto, ma può essere una sorpresa per questo atteggiamento che sta avendo".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.