Lazio, Doekhi euforico: “Altri 3 punti, continuiamo a spingere” - FOTO

Danilo Doekhi ha festeggiato su Instagram la vittoria in casa dell'Udinese, in cui ha fornito l'assist a Gudmundsson per il gol del 2-1

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Uno dei protagonisti della vittoria della Lazio a Udine è stato Danilho Doekhi. Il centrale olandese, oltre a fornire una buona prestazione in fase difensiva, ha anche regalato a Gudmundsson l’assist per il gol del 2-1: ottima la sovrapposizione a sinistra ed estremamente preciso il cross per la testa dell’islandese, tra l’altro con il sinistro, che non è il piede forte.

Il giorno dopo il successo che ha portato la Lazio in testa alla classifica, a punteggio pieno, insieme a Inter e Roma, Doekhi ha festeggiato anche su Instagram: “Ottima prestazione di squadra, altri 3 punti in tasca, continuiamo a spingere”. Il Mantova è ormai lontano, le tre vittorie contro Bologna, Genoa e Udinese hanno portato tanto entusiasmo in casa biancoceleste.