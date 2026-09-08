Braglia: "La Lazio è una bella realtà. Gattuso ha costruito un'identità"

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato l'ex portiere Simone Braglia, interrogato sull'inizio di stagione della Lazio. La squadra di Gattuso ha vinto le prime tre partite di campionato e ora si trova a punteggio pieno in classifica al pari di Inter e Roma. Di seguito le sue parole: "La Lazio è una bella realtà, bisogna vedere se dura. Sembra avere un bel gruppo, Gattuso ha costruito un'identità di spogliatoio che lascia ben sperare. Difficile arrivi tra le prime quattro, anche come rosa e qualità dei giocatori. E' già tanto se arriva in EL".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03