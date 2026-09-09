Milan, Modric assente contro la Lazio? Le ultime da Milanello

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RASSEGNA STAMPA - Il prossimo avversario della Lazio sarà il Milan. La squadra rossonera sarà ospite sabato, alle ore 18.00, presso lo Stadio Olimpico di Roma. Una partita che metterà a dura prova entrambe le formazioni, ma che sarà un test anche per la squadra di Gattuso per capire se è in grado fare risultato anche contro le big. Il Diavolo dal canto suo dovrà tornare a vincere dopo aver subito nel finale il pareggio della Juve all'Allianz Stadium.

GLI IMPEGNI DEL MILAN - Nelle prime tre uscite Amorim ha ottenuto 7 punti ed è ancora imbattuto. Il tecnico portoghese a Milanello ha iniziato la preparazione al match di sabato. La sfida sarà ostica per i rossoneri che, oltretutto, dovranno fare i conti anche con l'impegno europeo, a San Siro, contro il Benfica di mercoledì 16 settembre.

MODRIC IN PANCHINA? - Un appuntamento che inciderà sulle scelte di formazione contro la Lazio e che, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe anche mettere in panchina Luka Modric (che oggi compie 41 anni) per la sfida dell'Olimpico. Stando al quotidiano, infatti, Amorim starebbe valutando le condizioni del centrocampista croato per capire se sarà opportuno rimetterlo in campo dal 1' contro la Lazio, dopo aver già giocato le ultime due partita da titolare.