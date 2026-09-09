Lazio, quanti gol dai nuovi: il confronto con le altre squadre

RASSEGNA STAMPA - Quando si acquistano giocatori di livello i risultati si vedono sul campo. La Lazio sembrerebbe averlo scoperto solo quest'estate, dopo anni di idee, illusioni e azzardi. Nelle prime tre giornate di campionato la squadra di Gennaro Gattuso ha beneficiato del mercato più di tutte le altre del mercato. I tre gol di Frattesi hanno sempre portato punti, decidendo i match contro Bologna e Genoa e incidendo nella vittoria contro l'Udinese decisa poi da Gudmundsson.

Un altro colpo di mercato. La dirigenza laziale è riuscita a raggirare i limiti imposti dal mercato portando buoni giocatori nella Capitale, con Frattesi che rappresenta l'eccellenza. "Non è da Lazio" aveva detto qualche tempo fa Gattuso. I risultati, almeno fino a questo momento, sono evidenti. In Serie A, come riporta il Corriere della Sera, non ci sono altri club che abbiano già usufruito di 4 reti dei nuovi innesti.

Questo singifica che anche il loro impatto è stato superlativo. Soprattutto se ci si aggiunge l'assist di Doekhi per il gol di Gudmundsson che fa lievitare ulteriormente il dato. Gattuso ora attende risposte anche da Pinamonti e da Pedraza, in attesa che Diogo Leite sia a disposizione e che Sutalo recuperi la forma partita. Nel frattempo, lo sguardo è rivolto al Milan. Nessun allenatore della Lazio ha mai vinto le prime quattro partite di campionato. Il sogno di 'Ringhio' è di entrare fin da subito nella storia del club.