Milan, problemi in difesa prima della Lazio: le condizioni di Gila

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RASSEGNA STAMPA - Mario Gila potrebbe saltare la sua prima partita da ex contro la Lazio. Nel finale della partita tra Juve e Milan all'Allianz Stadium, il classe 2000 ha chiesto il cambio a Ruben Amorim per un un fastidio al rotuleo che non aveva poi richiesto esami specifici.

Il centrale spagnolo sarà da valutare nelle prossime ore, anche in vista dei tanti impegni che aspettano i rossoneri a partire dalla prossima settimana con l'esordio europeo a San Siro contro il Benfica. Nelle riflessioni del tecnico portoghese c'è, però, anche l'assenza di alternative. Gila è un giocatore essenziale per questo Milan.

I SOSTITUTI - Come riporta la Gazzetta dello Sport, gi unici a disposizione per sostituirlo sono Tomori, inizialmente fuori lista e tornato ad allenarsi di recente, e Diawara, classe 2006 arrivato per 2 milioni dal Troyes. Ci sono ancora dei dubbi, infatti, sulla arruolabilità di Gabbia. Il centrale italiano si è allenato nel giorno di riposo per accelerare il suo ritorno in campo, ma le perplessità sul suo recupero in vista di sabato sono molte.