NEWS | Alcaraz stremato al quinto set: vomita e poi caccia il cameraman - VD

È successo letteralmente di tutto nella notte di New York e, più precisamente, nella sfida tra Shelton e Alcaraz che ha visto trionfare lo statunitense solo dopo una vera e propria maratona durata 4 ore e 28 minuti. Insomma una gara quasi infinita in cui non sono mancati momenti delicati, come quello vissuto da Alcaraz al quinto set... <<< ALCARAZ >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini