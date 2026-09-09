NEWS | Alcaraz stremato al quinto set: vomita e poi caccia il cameraman - VD
09.09.2026 12:10 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
È successo letteralmente di tutto nella notte di New York e, più precisamente, nella sfida tra Shelton e Alcaraz che ha visto trionfare lo statunitense solo dopo una vera e propria maratona durata 4 ore e 28 minuti. Insomma una gara quasi infinita in cui non sono mancati momenti delicati, come quello vissuto da Alcaraz al quinto set... <<< ALCARAZ >>>
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