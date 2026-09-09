PRIMAVERA - Ecco la classifica dopo 3 giornate: la posizione della Lazio

Siamo alla terza giornata del campionato Primavera 1. La stagione è appena iniziata ma i valori delle squadre iniziano a emergere. La Lazio dopo due vittorie nelle prime due partita, è uscita sconfitta nel finale contro il Parma e invece di agganciare la vetta, è scivolata in quinta posizione con 6 punti, alle spalle di Parma, Inter, Roma e Milan che sono, invece, a 7. Dopo appena tre turni non ci sono squadre a punteggio pieno. Di seguito la classifica completa.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA MARCATORI

1. Parma - 7 punti

2. Inter - 7 punti

3. Roma - 7 punti

4. Milan - 7 punti

5. Lazio - 6 punti

6. Bologna - 6 punti

7. Cagliari - 6 punti

8. Empoli - 5 punti

9. Cesena - 5 punti

10. Genoa - 4 punti

11. Como - 4 punti

12. Monza - 3 punti

13. Atalanta - 3 punti

14. Hellas Verona - 3 punti

15. Lecce - 2 punti

16. Fiorentina - 2 punti

17. Juventus - 2 punti

18. Torino - 1 punto

19. Sassuolo - 1 punto

20. AlbinoLeffe - 0 punti