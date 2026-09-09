PRIMAVERA - Ecco la classifica dopo 3 giornate: la posizione della Lazio
Siamo alla terza giornata del campionato Primavera 1. La stagione è appena iniziata ma i valori delle squadre iniziano a emergere. La Lazio dopo due vittorie nelle prime due partita, è uscita sconfitta nel finale contro il Parma e invece di agganciare la vetta, è scivolata in quinta posizione con 6 punti, alle spalle di Parma, Inter, Roma e Milan che sono, invece, a 7. Dopo appena tre turni non ci sono squadre a punteggio pieno. Di seguito la classifica completa.
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1. Parma - 7 punti
2. Inter - 7 punti
3. Roma - 7 punti
4. Milan - 7 punti
5. Lazio - 6 punti
6. Bologna - 6 punti
7. Cagliari - 6 punti
8. Empoli - 5 punti
9. Cesena - 5 punti
10. Genoa - 4 punti
11. Como - 4 punti
12. Monza - 3 punti
13. Atalanta - 3 punti
14. Hellas Verona - 3 punti
15. Lecce - 2 punti
16. Fiorentina - 2 punti
17. Juventus - 2 punti
18. Torino - 1 punto
19. Sassuolo - 1 punto
20. AlbinoLeffe - 0 punti