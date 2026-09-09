Lazio, Rambaudi parla dei singoli: "Taylor forte. In difesa credo che Gattuso..."

Ai microfoni di Radiosei, quarantotto ore dopo la vittoria della Lazio contro l'Udinese, ha parlato l'ex giocatore biancoceleste Roberto Rambaudi che ha detto la sua su alcuni singoli della rosa.

"Per capire la coppia centrale definitiva dobbiamo vedere Sutalo e Leite come stanno, quale sarà il loro atteggiamento. Io credo non ci sia uno troppo più forte di un altro, i particolari faranno la differenza. Ora credo che Gattuso andrà avanti con Doekhi e Provstgaard, stanno facendo bene e la squadra ha vinto".

"Bisogna capire anche come Provstgaard crescerà in personalità, lui secondo me è quello che ha più potenzialità di tutti per ricoprire quel ruolo da leader; fisicamente, tecnicamente, per come è attento e come si applica, è quello che rappresenta il difensore che guida. Al momento non lo sta facendo, deve prendere la consapevolezza di essere importante".

"Taylor è un giocatore molto valido tecnicamente, è bravo, e poi tatticamente è intelligentissimo. Non fa mai cose che oltrepassano il suo limite. Giocatore forte, la sua qualità è proprio quella di giocare in base ai compagni che ha vicino".