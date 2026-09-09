Lazio, Gattuso ritrova il suo passato: precedenti in equilibrio col Milan

Ritrova il suo passato Gennaro Gattuso. L’allenatore della Lazio è pronto a sfidare il Milan, con cui è stato grande protagonista da giocatore e sulla cui panchina si è poi seduto per un paio di stagioni.

Bilancio in perfetto equilibrio contro il Milan per l’attuale allenatore della Lazio nei tre precedenti tra la squadra rossonera e Gennaro Gattuso nella sua carriera in panchina.

Nei 3 incroci andati in scena tra il Gattuso allenatore e il Milan regna un equilibrio perfetto: 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle gare andate in scena quando l’attuale allenatore della Lazio sedeva sulla panchina del Napoli.