Lazio, Gattuso ritrova il suo passato: precedenti in equilibrio col Milan
09.09.2026 12:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Ritrova il suo passato Gennaro Gattuso. L’allenatore della Lazio è pronto a sfidare il Milan, con cui è stato grande protagonista da giocatore e sulla cui panchina si è poi seduto per un paio di stagioni.
Bilancio in perfetto equilibrio contro il Milan per l’attuale allenatore della Lazio nei tre precedenti tra la squadra rossonera e Gennaro Gattuso nella sua carriera in panchina.
Nei 3 incroci andati in scena tra il Gattuso allenatore e il Milan regna un equilibrio perfetto: 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle gare andate in scena quando l’attuale allenatore della Lazio sedeva sulla panchina del Napoli.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.