Lazio, sarà un Olimpico rossonero: il dato sui biglietti venduti

RASSEGNA STAMPA - Contro Mantova e Genoa la differenza si è sentita, ma il tifo avversario ha inciso in maniera parziale. Soprattutto con i rossoblù, essendo la trasferta chiusa ai tifosi. Sabato sera la protesta rischia di pesare doppiamente. I tifosi della Lazio saranno pochi. I buoni risultati della squadra non cambiano la situazione e non indeboliscono il sentimento del popolo biancoceleste.

I BIGLIETTI VENDUTI - Contro il Milan lo Stadio Olimpico sarà lasciato in balia dei sostenitori avversari. Più di un estremo atto d'amore. Un doloroso sacrificio per un obiettivo più grande della singola partita e della singola stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella serata di ieri erano 10.000 i biglietti venduti. La richiesta da Milano è altissima, al punto che sono stati sbloccati altri mille posti nei settori 15A e 15B, che fino a ieri non risultavano acquistabili. Il settore ospiti andrà in esaurimento. Poi sarà possibile acquistare anche negli altri settori che si coloreranno di rosso e di nero.

SITUAZIONE PARADOSSALE - Il paradosso sottolineato dal quotidiano è quello con cui ormai dovremo convivere. In una partita casalinga i tifosi avversari potrebbero essere il doppio rispetto a quelli di casa. A fronte di 10.000 milanisti, ci saranno solo 5.000 laziali. Una sfida in trasferta, ma senza il cuore pulsante di un tifo che, fuori dalle mura di casa, sta veramente facendo la differenza. I settori ospiti del Dall'Ara e del Bluenergy Stadium ci hanno regalato uno spettacolo unico. Sarà lì che la Lazio sentirà l'amore della sua gente.