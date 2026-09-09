Cardone: “Lotito non sa fare autocritica, ora la Lazio va bene e si prende i meriti”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Giulio Cardone. Questo il pensiero in merito alle recenti parole di Lotito sulla Lazio: “Anche quando la Lazio è prima in classifica, si finisce a parlare soprattutto del ‘caso-Lazio’. La risposta di Lotito a tutto ciò che sta accadendo è sempre stata priva di autocritica”.

“I due pilastri della critica infatti rivolta a lui sono l’incapacità di scusarsi davanti ad errori evidenti, come le recenti dichiarazioni sulla storia della Lazio, e la mancanza, appunto, di autocritica. Se ai tifosi togli un’intera estate in cui possono sognare i nuovi acquisti, come fai a non scusarti? Altro che svista. Ora le cose stanno andando bene e si prende i meriti”.

“La gente vuole, giustamente, che Lotito venda la Lazio, però non credo sia giusto continuare a parlare sempre e comunque di lui. Anche perché questo non fa che alimentare il suo ego”.