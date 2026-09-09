Leite: "Ecco chi sono i miei modelli". E cita un ex Lazio

Diogo Leite è il nuovo rinforzo per la difesa della Lazio. Il portoghese arrivato negli ultimi giorni si è presentato alla stampa a cui ha raccontato chi sono i suoi modelli di riferimento: "Molti erano esempi, molti sono diventati miei compagni. Pepe è uno di questi. Anche Bonucci era un riferimento. Couto, poi. Li vedevo giocare e ho avuto la fortuna di giocarci insieme. Voglio fare il massimo qui".

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