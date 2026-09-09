Lazio, Fabiani: "Mercato a saldo zero? Aspettiamo, ma sono tranquillo perché..."

Il mercato è stato uno dei temi trattati da Fabiani nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Formello e sull'argomento, il direttore si è espresso così: "Non sono il tipo che si deve autocelebrare, sono qui perché il ruolo me lo impone. Il voto lo devono dare gli addetti ai lavori, si devono dare a fine anno. Se l'anno scorso abbiamo meritato un 5, un 4,5 un 3, ora aspetterei fine anno per fare delle valutazioni. Non mi piace attribuire meriti alla campagna acquisti, al mister... Non ci devono essere egoismi, io sono stipendiato per fare il mio lavoro e cerco di farlo al meglio. Se ci riesco o no lo sa solo il buon Dio. Rimando le valutazioni a fine campionato. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto con passione, con amore verso questa società e questi colori e per i tifosi".

"Mercato a saldo zero? Bisogna aspettare ulteriori verifiche da parte della Covisoc, abbiamo preso sei giocatori, ne sono andati via quattro anche in scadenza. Fare contratti pluriennali ti vanno a impattare nel CLA. La fortuna di questa Lazio, ma come di altri club, è patrimonializzare. Quando hai il valore dei singoli, questo mi fa stare tranquillo. Non è una società bloccata, con il valore del parco giocatori vicino allo zero. Tra le mille difficoltà, siamo riusciti a patrimonializzare".

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