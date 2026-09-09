PRIMAVERA | Cesena - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione completa
09.09.2026 14:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Si prepara alla quarta giornata di campionato la Lazio Primavera, reduce da due vittorie contro Lecce in trasferta e Albinoleffe al Fersini e dalla sconfitta interna in extremis conto il Parma.
I biancocelesti proseguiranno ancora in trasferta per la quarta giornata: la Lazio Primavera sarà ospite infatti del Cesena sabato 12 settembre alle ore 15:00.
Proprio in vista del match è stata resa nota la designazione arbitrale. La gara tra Cesena e Lazio Primavera sarà diretta dal signor Leonardo Leorsini di Terni, assistenti saranno Todaro e Lauri.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.