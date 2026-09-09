FORMELLO - Lazio, la ripresa: Pinamonti ok, Diogo Leite in campo

Fonte: Andrea Castellano- Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Pinamonti in campo alla ripresa. Allarme rientrato per il centravanti della Lazio, uscito molto dolorante alla caviglia destra dalla gara di Udine. Contro il Milan sarà regolarmente a disposizione di Gattuso, che lo riproporrà al centro del tridente. Il resto dell'attacco sarà composto da Zaccagni a sinistra e da uno tra Isaksen e Cancellieri a destra. Il danese è in vantaggio, come nel posticipo di lunedì.

A centrocampo restano assenti Cataldi e Rovella (tornerà dopo la sosta); ci proverà fino all'ultimo Dele-Bashiru per strappare almeno la convocazione. Dall'inizio ci saranno Frattesi e Taylor come mezzali, con Belahyane in regia. In difesa mancherà sempre Marusic, che si rivedrà dopo la pausa. Sarà nuovamente Floriani a sostituirlo, con Nuno Tavares sull'altra fascia.

Al centro solo conferme per la coppia Doekhi-Provstgaard; previsto ancora fuori Sutalo. In porta ovviamente Mandas. In mattinata si è allenato con la squadra l'ultimo arrivato Diogo Leite: già martedì aveva parlato con Gattuso, all'Olimpico dovrebbe andare in panchina. Restano due giorni di lavoro prima della sfida di sabato (ore 18): la rifinitura di venerdì pomeriggio chiarirà tutte le scelte.