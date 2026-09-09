Udinese, Palma torna sulla sconfitta contro la Lazio: "Era chiaro che..."

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Il giovane difensore dell'Udinese Matteo Palma, ospite della trasmissione "Udinese Tonight", è tornato sulla sconfitta contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

“È una sconfitta amara, almeno un punto lo potevamo fare. Abbiamo gestito male alcuni palloni, ci siamo abbassati presto, ad un certo punto era chiaro che avrebbero fatto il secondo gol”.

Poi ancora: "Le nuove regole condizionano il gioco sotto ogni aspetto, hai molto meno tempo per respirare. Sul secondo gol Okoye sapeva di avere poco tempo per scaricare il pallone e anche se non avessimo perso palla solo Miller era scattato in avanti e avrebbe potuto fare ben poco. Lì Vojvoda era da solo in due contro uno, poteva fare poco, era difficile temporeggiare. Il braccetto o il centrocampista su quel lato avrebbero dovuto raddoppiare. In mezzo poi, come sul primo gol, è mancata la marcatura”.