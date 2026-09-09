Caso Malagò, Abodi: "Tema per la giustizia sportiva. Le norme si conoscono, il mio ruolo..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto a margine della presentazione di Obiettivo Tricolore in Senato per parlare dell'intervento della Procura del CONI che ha respinto la richiesta di archiviazione sul caso del mancato tesseramente di Giovanni Malagò. Di seguito le sue parole: "È un tema che sta affrontando la giustizia sportiva a ogni livello. Le norme si conoscono, quelle sportive e dello Stato, al di là della loro interpretabilitá"

"A ognuno il suo ruolo. Il mio è osservatore rispettoso ma interessato di questa situazione" .