Milan, inizia il lavoro verso la Lazio: recuperato Gila
09.09.2026 18:15 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Il Milan è tornato ad allenarsi oggi dopo il giorno di riposo concesso ieri dal mister Ruben Amorim. Sui campi di Milanello è iniziato il lavoro verso la partita di sabato alle 18:00 all'Olimpico contro la Lazio.
Pienamente recuperato l'ex difensore biancoceleste Mario Gila, uscito nel finale del posticipo di domenica scorsa in casa della Juventus per un problema fisico.
L'unico a non scendere in campo è stato Matteo Gabbia, ancora alle prese con un'infiammazione della caviglia. Il difensore ha svolto un lavoro personalizzato in palestra e verrà valutato domani per capire se potrà tornare in gruppo ed essere recuperato per la sfida alla Lazio.
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.