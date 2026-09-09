NEWS | Oasis in concerto a Roma nel 2027, ecco l'annuncio: le possibili date
09.09.2026 17:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
Liam Gallagher lo aveva già detto lo scorso aprile, durante una vacanza a Roma: gli Oasis sono pronti a esibirsi nella Capitale. Un'anticipazione che il cantante ha poi riconfermato dal Festival di Venezia, dove i fratelli Gallagher hanno presentato il documentario “Oasis: Don't Look Back in Anger”. Ormai da tempo, insomma, si parlava di due date allo Stadio Olimpico di Roma. Adesso, riporta ancora Rockol.it, è stato pubblicato un video... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > OASIS ROMA <
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.