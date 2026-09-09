NEWS | Oasis in concerto a Roma nel 2027, ecco l'annuncio: le possibili date

Fonte: TuttoGossipNews.it

Liam Gallagher lo aveva già detto lo scorso aprile, durante una vacanza a Roma: gli Oasis sono pronti a esibirsi nella Capitale. Un'anticipazione che il cantante ha poi riconfermato dal Festival di Venezia, dove i fratelli Gallagher hanno presentato il documentario “Oasis: Don't Look Back in Anger”. Ormai da tempo, insomma, si parlava di due date allo Stadio Olimpico di Roma. Adesso, riporta ancora Rockol.it, è stato pubblicato un video... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > OASIS ROMA <