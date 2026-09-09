Lazio, Manila Nazzaro: "Partenza insperata! Frattesi eccezionale, Gattuso..."

A fronte dell'inizio della Lazio in campionato, con tre vittorie nelle prime tre giornate, Manila Nazzaro, grande tifosa biancoceleste, ha parlato ai microfoni della Gazzetta. In particolare ha espresso il suo pensiero sul lavoro di Gattuso, sui nuovi acquisti e sugli obiettivi di classifica. Di seguito le sue parole.

"Per noi, rispetto ai tifosi di Roma e Inter, questi risultati sono davvero insperati. Onestamente l'estate non era cominciata come speravamo. Il mercato a saldo zero, le tensioni ambientali, le difficoltà generali... La situazione era davvero difficile. Nessuno pensava che la Lazio potesse partire così a razzo. Al momento siamo in zona Champions. Ovviamente bisogna mantenere i piedi per terra, ma è bello sperare che, come a volte capita, una outsider sorprenda tutti".

"Gattuso? Lui è un uomo di campo, è un uomo del popolo. Probabilmente proprio per questo è riuscito a ottenere dei risultati compattando il gruppo nonostante l'atmosfera che si respira. Forse è proprio l'uomo giusto al posto giusto. La sua semplicità d'animo penso possa essere determinante per stimolare i ragazzi in questa situazione così delicata".

"I nuovi acquisti? Beh, Frattesi è eccezionale. Sono tutti bravi ma per me lui rappresenta il figliol prodigo, tornato con la voglia di riscattarsi dopo aver vissuto un periodo difficile all'Inter. Gli viene riconosciuto da sempre uno spirito battagliero, così come l'anima biancoceleste. E questo non può che farlo rendere al meglio. I ragazzi stanno lavorando tanto e bene, i risultati sono meritatissimi".

"L'impatto di Frattesi? Penso non potesse immaginarselo nemmeno lui. A volte si va in grandi squadre ma poi non si viene valorizzati. Qua ha ritrovato spazio, fiducia. La Lazio è sicuramente più modesta rispetto all'Inter, ma qua lui può realizzare i propri sogni. E questo penso che per lui sia uno stimolo. Per i ragazzi è importante potersi esprimere. Ovviamente è bello arrivare in una grande squadra, ma giocare e ritrovarsi al centro del progetto può mettere le ali ai piedi".

"Se questa partenza ci può illudere? No, siamo tifosi della Lazio, conosciamo bene la nostra storia. Siamo abituati a soffrire. Però è bello vedere mio marito Stefano, così come i miei figli, esultare come matti per la vittoria di Udine. Era un po' che non si vedeva questo entusiasmo. Obiettivi della Lazio? Sarebbe difficilissimo, ma arrivare in Europa, restare ai vertici, sarebbe meraviglioso. Nel mondo dello spettacolo ci sono tanti romanisti, i laziali dichiarati sono meno. Abbiamo dovuto subire qualche sfottò dato che la Roma è in Champions e noi no. Però ora la Lazio si è rinforzata molto e capita che la voglia di realizzare un sogno sia anche più importante del talento stesso".