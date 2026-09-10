Lazio, è Gudmundsson l'uomo in più: Gattuso lavora al cambio di ruolo

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Albert Gudmundsson si è subito preso la Lazio. Al calciatore islandese sono bastati una decina di minuti per lasciare il segno, subentrando ad Udine a gara in corso per segnare la rete decisiva che ha regalato ai biancocelesti la terza vittoria di fila in campionato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Gattuso sta già studiando in quale ruolo schierarlo e come utilizzarlo in base alle circostanze: infatti, il classe 1997 è considerato un asso nella manica da utilizzare al momento giusto, configurandosi come un possibile jolly capace di essere la soluzione nelle partite più bloccate.

Solo in seguito, quando avrà raggiunto la condizione fisica ideale, diventerà un riferimento titolare nella formazione della Lazio: per lui c'è l'ipotesi del falso nueve, agendo da prima punta atipica in grado di fare sia il centravanti che il rifinitore, oltre alla soluzione che lo vede schierato sulla fascia destra del tridente offensivo. A prescindere da tutto, Gud è gia pronto a subentrare nella prossima partita contro il Milan, sognando un altro gol decisivo.