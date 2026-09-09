Ex Lazio | Interesse dalla Grecia per Casale: i dettagli
09.09.2026 21:30 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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Nicolò Casale potrebbe ancora lasciare il Bologna. Come riportato da Nicolò Schira su X, infatti, sul difensore centrale ex Lazio sarebbe piombato l'interesse dell'Aris Salonicco. Tuttavia, almeno per il momento, secondo l'esperto di mercato non sarebbe stato trovato alcun accordo.
Le trattative potranno continuare nei prossimi giorni: c'è tempo fino al 15 settembre, data in cui terminerà ufficialmente il calciomercato in Grecia.