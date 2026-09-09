Lazio, è l'anniversario della morte di Battisti: il ricordo social - FOTO
09.09.2026 20:30 di Simone Locusta
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Il 9 settembre 1998 ci lasciava Lucio Battisti, artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, la Lazio ha scelto di ricordarlo sui propri canali social postando una sua foto. Un omaggio a un artista amatissimo dai tifosi biancocelesti, legato indissolubilmente ai colori della Lazio.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.