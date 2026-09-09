La Serie A stila i "100 migliori giovani italiani": c'è un laziale nella top 11

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

La Lega Calcio Serie A ha commisisonato uno studio sui migliori "100 giovani italiani che giocano nei principali campionati europei" che ha presentato durante il panel "Quale età per la Primavera?", organizzato dall'Arena Civica Gianni Brera di Milano.

Nello studio appaiono i calciatori nati dal 2004 condonabili dalla Nazionale italiana (compresi eventuali oriundi) che hanno un valore di mercato minimo di 1 milione di euro. La lista è stata redatta da un team di lavoro coordinato da Adriano Bacconi, che ha provveduto a stilare anche una top 11 dei giovani giocatori.

All'interno di questa formazione è presente anche un calciatore della Lazio: si tratta di Edoardo Motta, il portiere classe 2005 che l'anno scorso si è messo in mostra dopo aver accumulato 11 presenze con la maglia biancoceleste. Memorabili i suoi 4 rigori parati su 5 nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, che hanno regalato alla squadra di Sarri il pass per la finale. Di seguito la formazione dei top 11:

(4-2-3-1): Edoardo Motta (Lazio); Michael Kayode (Brentford), Pietro Comuzzo (Torino), Honest Ahanor (Crystal Palace), Davide Bartesaghi (Milan); Breno Bidon (Corinthians), Cher Ndour (Fiorentina); Álvaro Montoro (Botafogo), Facundo Buonanotte (Elche), Luca Koleosho (Paris FC); Francesco Pio Esposito (Inter).