Lazio, il mercato resta aperto: da Icardi a Martial, ecco le occasioni tra gli svincolati

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non considera necessariamente chiuso il mercato. Dopo il tesseramento di Diogo Leite, arrivato da svincolato, la società potrebbe ancora intervenire per completare la rosa. Fabiani, in conferenza, ha lasciato la porta aperta: “Se la società capterà la possibilità di migliorare la rosa farà delle valutazioni”.

Al momento sono due gli slot ancora disponibili, quelli lasciati liberi da Patric e Pellegrini, destinati a rimanere fuori dalla lista. Per il terzino non sono arrivate offerte concrete e, senza un reintegro, l'ipotesi più probabile è aspettare gennaio per provare nuovamente a trovare una soluzione.

Il nome più suggestivo, scrive il Corriere dello Sport, resta quello di Mauro Icardi, ancora senza squadra, ma molto meno vicino alle idee di Gattuso. Il tecnico aveva infatti chiarito di cercare un centravanti completo, capace di attaccare la profondità e soprattutto di garantire una pressione intensa. Caratteristiche nelle quali l'argentino, bomber di razza di 33 anni, non rappresenta la prima scelta. Anche l'impatto economico, con almeno 2 milioni di euro, inciderebbe sul costo del lavoro allargato.

Tra gli svincolati restano comunque altre possibilità: Anthony Martial, 30 anni, Hakim Ziyech, 33, vicino però al Botafogo, e Yves Bissouma, 30 anni, ex Tottenham e unica alternativa di rilievo per il centrocampo. La Lazio, dunque, osserva: il mercato resta aperto, ma senza la necessità di intervenire a tutti i costi.