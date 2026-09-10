Lazio, Pellegrini e Patric restano fuori dalla lista per la Serie A: la situazione

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Con l'acquisto di Diogo Leite la Lazio ha sostituito, almeno numericamente, lo slot lasciato libero da Romagnoli nella lista consegnata alla Serie A. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, nonostante due spazi ancora disponibili, restano comunque esclusi Patric e Luca Pellegrini.

La posizione di Fabiani nelle ultime ore ha confermato questa scelta: gli slot attualmente liberi saranno considerati una riserva nel caso in cui emergessero occasioni dal mercato degli svincolati, a seconda delle esigenze e delle necessità di Gattuso. Il regolamento consente ai biancocelesti di intervenire in qualsiasi momento della stagione.

Pellegrini è stato lasciato fuori lista dopo un'estate in cui la società ha provato a trovargli una sistemazione altrove; discorso differente per Patric, che è stato momentaneamente escluso a causa delle sue condizioni fisiche.