Lazio, Gattuso recupera Pinamonti: sarà titolare contro il Milan
RASSEGNA STAMPA - Andrea Pinamonti sarà disponibile nella partita contro il Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, la caviglia destra dell'attaccante della Lazio sembra non preoccupare, trattandosi probabilmente soltanto di una contusione che già ieri mattina aveva permesso al giocatore di lavorare parzialmente in campo.
Pinamonti era uscito dal campo nella partita contro l'Udinese dopo un contatto con Kabasele. Adesso avrà a disposizione due allenamenti per confermare la titolarità ed essere schierato al centro del tridente offensivo che sfiderà sabato i rossoneri all'Olimpico.
Il classe 1999 aveva esordito con il Genoa a gara in corso, debuttando dall'inizio al Bluenergy Stadium, senza però lasciare ancora il segno trovandosi sempre poco coinvolto. Ci riproverà nel big match con il Milan, alla ricerca di un poker in campionato che per la Lazio avrebbe qualcosa di clamoroso.