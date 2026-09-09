Champions League, il Napoli non basta: passa l’Arsenal al Maradona

09.09.2026 23:33 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Champions League, il Napoli non basta: passa l’Arsenal al Maradona
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Inizia la Champions League anche per il Napoli, che al Maradona perde di misura contro l’Arsenal. Decisivo il gol di Odegaard al 75’, dopo che i Gunners a più riprese avevano sbagliato ghiotte occasioni. In ogni caso la squadra di Allegri ha retto il campo, dovendo fronteggiare anche gli infortuni di Meret e Alisson.

La terza sconfitta consecutiva, dopo quelle in campionato contro Como e Inter, lascia comunque l’impressione di un Napoli vivo. In questo momento storico però le squadre inglesi sembrano di un altro pianeta rispetto alle italiane. Sugli altri campi successi per Barcellona, Stoccarda, Liverpool, PSG e Sporting Lisbona.

Di seguito il programma completo:

Barcellona - Feyenoord 5-1

Stoccarda - Viking 3-1

Napoli - Arsenal 0-1

Liverpool - Atletico Madrid 2-1

PSG - Slovan Bratislava 6-1

Sporting Lisbona - Galatasaray 3-1

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.