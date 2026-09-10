Calciomercato Lazio | Martial valuta il suo futuro: un club ci pensa
10.09.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
CALCIOMERCATO LAZIO - Nomi illustri tra gli svincolati. Nell'elenco c'è ancora Anthony Martial, ex attaccante del Manchester United rimasto senza squadra dopo l'esperienza all'AEK Atene. Ora aspetta di iniziare una nuova esperienza: il suo nome è stato avvicinato anche alla Lazio (con due posti liberi in lista) da Il Corriere dello Sport. Su di lui, però, ci sarebbe il forte interesse del Malaga. Come riportato da Matteo Moretto, infatti, il club spagnolo starebbe valutando la possibilità di mettere sotto contratto l'attaccante.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.