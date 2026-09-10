Lazio, Mattei: “Solo la politica può mettere Lotito in difficoltà”

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consueto appuntamento sulle frequenze di Radiosei per Stefano Mattei. Questo il Suso pensiero sul momento della Lazio: “Se l’obiettivo minimo è l’Europa, il massimo qual è? Non credo si sia espresso bene Fabiani. Credo la Lazio possa lottare con l’Atalanta per il settimo posto, chissà se sarà valido per l’Europa. Poi, se l’obiettivo minimo è l’Europa, perché nel contratto di Gattuso si parla di dodicesimo posto?”.

“Il parametro da rispettare per il mercato è sul costo della rosa, non sul valore. Lo dico perché ieri c’è stato detto che il valore della rosa è di 400 milioni, tra l’altro Transfermarkt dice 250 milioni. A Formello devono capire che contestazione, più che per i risultati sportivi, è per i comportamenti e gli atteggiamenti che usano Lotito e Fabiani”.

“‘Io le persone le giudico dai comportamenti’ ha detto ieri Lotito a Il Fatto Quotidiano. Ed è proprio questo che sta succedendo, i tifosi giudicano i comportamenti. Solo la politica può metterlo in difficoltà, i problemi di Lotito sono in questo ambito, non riguardano la Lazio”.