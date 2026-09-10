Calciomercato Lazio | Nuova opportunità per Alaba: i dettagli
10.09.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di David Alaba. Il difensore è rimasto svincolato dopo l'esperienza al Real Madrid e ancora non ha trovato squadra. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato anche alla Lazio, che poi ha virato sull'ingaggio di Diogo Leite. Ora l'austriaco potrebbe proseguire la sua carriera in Messico: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, il Club America starebbe valutando la possibilità di metterlo sotto contratto. Attese preso novità.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.