Rambaudi: “Spero la Lazio lotti per l’Europa League, in questa Serie A…”

10.09.2026 10:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Rambaudi: “Spero la Lazio lotti per l’Europa League, in questa Serie A…”

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. L’ex calciatore della Lazio si è soffermato sul momento dei biancocelesti, queste le sue parole: “Per me questa squadra aveva già valori tecnici e col mercato ha alzato il livello, quindi mi auguro che possa lottare per il quinto o sesto posto. Chiaro che per lottare deve migliorare in alcune cose”.

"La situazione ambientale può influire in alcune partite in casa, perché il popolo laziale è un fattore all’Olimpico; sul campo, in questa Serie A, solo l’Inter è sopra a tutti”.

La partita di sabato è molto importante e voglio vedere la risposta anche mentale con lo stadio vuoto. Credo che la vittoria di Udine abbia dato consapevolezza, anche a chi è subentrato. Ci sarà tanto entusiasmo e sarà una prova di maturità in più per sopperire anche all’assenza del pubblico. Sarà una partita difficile ma credo alla portata”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.