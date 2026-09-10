Venezia - Lazio, la decisione sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti

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È arrivata la decisione su Venezia - Lazio per quanto riguarda la vendita dei biglietti per i tifosi biancocelesti, diretti al Penzo nella giornata di sabato 19 settembre. In sede di GOS, come indicato dalla Questura, è stato stabilito che la "vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio sarà esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva 'SS Lazio', nel limite stabilito dall'Autorità di P.S". A comunicarlo è l'ONMS, l'organizzazione nazionale manifestazioni sportive. I laziali, quindi, potranno acquistare il proprio posto allo stadio solo nel settore ospiti e solamente con la Millenovecento Fidelity Card.