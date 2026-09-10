Ferrari, nuove pesanti accuse a Leclerc dopo lo "scontro" con Hamilton
10.09.2026 10:58 di Giovanni Parterioli
Nuove pesanti accuse in Ferrari a Charles Leclerc dopo quanto avvenuto a Monza fra lui e Lewis Hamilton alla prima curva del Gp d'Italia (tralasciando dunque l'impatto al giro 2 contro le barriere). Leclerc, al centro di giudizi duri da parte della critica giornalistica e sportiva, difeso però dai suoi tifosi, subisce alla vigilia del Gp di Madrid un'altra pesante accusa. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su: >>> FERRARI, ACCUSE LECLERC <<<