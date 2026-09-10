Milan, Hutchinson punta la Lazio: "Non vedo l'ora di giocare. Con Amorim..."
Durante la presentazione ufficiale presso il Flagship Store AC Milan di via Dante, il nuovo acquisto rossonero Omari Hutchinson ha parlato del suo arrivo in Italia e della sua nuova esperienza in Serie A, a partire dalla prossima gara contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Penso che Amorim sia rimasto davvero impressionato da me e ha detto che gli serviva un giocatore in quella posizione che fosse mancino; ha detto che rientravo nei suoi parametri, quindi non è stato troppo difficile. Mi ricordo del gol. Come ho detto prima, nella mia prima partita giocata contro Amorim ho fatto bene. Ha detto che l'ho impressionato e penso che questo sia molto importante. Da quando sono arrivato mi sta aiutando molto, mi parla spesso: è stato davvero eccezionale con me".
"La prima cosa che mi ha detto Amorim quando ci siamo parlati al telefono la prima volta è che il campionato italiano è molto tattico. Mi ha detto che dovrò scardinare le difese perché a volte le squadre giocheranno con un blocco basso. Penso di avere le qualità per farlo e non vedo l'ora di scendere in campo. Gol o assist? Mi piace fare assist ma direi entrambi. Per essere un grande giocatore devi fare tutte e due, perciò provo a farne il più possibile".