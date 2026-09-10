Milan, Hutchinson punta la Lazio: "Non vedo l'ora di giocare. Con Amorim..."

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Durante la presentazione ufficiale presso il Flagship Store AC Milan di via Dante, il nuovo acquisto rossonero Omari Hutchinson ha parlato del suo arrivo in Italia e della sua nuova esperienza in Serie A, a partire dalla prossima gara contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Penso che Amorim sia rimasto davvero impressionato da me e ha detto che gli serviva un giocatore in quella posizione che fosse mancino; ha detto che rientravo nei suoi parametri, quindi non è stato troppo difficile. Mi ricordo del gol. Come ho detto prima, nella mia prima partita giocata contro Amorim ho fatto bene. Ha detto che l'ho impressionato e penso che questo sia molto importante. Da quando sono arrivato mi sta aiutando molto, mi parla spesso: è stato davvero eccezionale con me".

"La prima cosa che mi ha detto Amorim quando ci siamo parlati al telefono la prima volta è che il campionato italiano è molto tattico. Mi ha detto che dovrò scardinare le difese perché a volte le squadre giocheranno con un blocco basso. Penso di avere le qualità per farlo e non vedo l'ora di scendere in campo. Gol o assist? Mi piace fare assist ma direi entrambi. Per essere un grande giocatore devi fare tutte e due, perciò provo a farne il più possibile".