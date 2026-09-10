Lazio, Marchisio sulla protesta: "Non lascerei mai solo la squadra..."

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Marchisio ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Tra i tanti temi trattati, l'ex centrocampista della Juve si è espresso anche sulla protesta dei tifosi della Lazio esprimendo il proprio pensiero al riguardo:

"Parlo da tifoso in generale. Io la mia squadra la seguirei sempre, al di là del risultato. So che siamo in dinamiche particiolari, però ancor di più che la squadra del tuo cuore è partita così io andrei a vederla". Parole di una personalità esterna al mondo Lazio e che, evidentemente, non è entrato nel merito di una manifestazione di dissenso che coinvogle decine di migliaia di persone.