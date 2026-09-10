Orsi: "La Lazio è la vera sorpresa della Serie A. Gattuso e Frattesi..."

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© foto di Federico Gaetano

La redazione di news.superscommesse.it ha intervistato Fernando Orsi, che ha parlato soprattutto dell'inizio di campionato della Lazio. L'ex portiere, infatti, ha espresso il suo pensiero sull'impatto di Frattesi, sul lavoro di Gattuso e sugli obiettivi dei biancocelesti in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Se mi aspettavo una Lazio così? Beh, l'impatto di Frattesi me l'aspettavo: è stato preso per dare un valore aggiunto alla squadra. Poi è ovvio che non mi aspettavo tre gol in tre partite, indubbiamente c'è stato un impatto al di fuori di quello che uno si potesse aspettare, così come quello dello stesso Gudmundsson. Insomma, è una Lazio che sta sorprendendo non tanto per il valore tecnico della squadra in sé, quanto per la situazione ambientale. Gattuso in queste tre partite è riuscito a ricompattare la squadra, a isolarla, e ha fatto 9 punti meritatamente, perché ha giocato meglio delle altre squadre. Ha avuto anche uno spirito di rivalsa incredibile, perché ieri è andata in svantaggio, e quindi bene così per ora. Adesso ci saranno dei test più importanti: c'è il Milan sabato, giocherà contro una squadra importante in uno stadio vuoto di laziali, ma pieno di milanisti".

"Gattuso? Non sono abituato a dare dei giudizi su tre partite, preferisco guardare un po' la carriera. Gattuso ha allenato il Milan, il Napoli, la Nazionale, quindi vuol dire che dei valori ce li ha: chi l'ha chiamato credeva in lui a grandi livelli. Perciò, io non mi meraviglio del fatto che possa aver fatto 9 punti: può piacere o non può piacere, però dà alla squadra sicuramente uno spirito combattivo importante e anche un buon modo di giocare. Poi, certo, sono i giocatori che fanno la differenza, però è un allenatore sul quale si sono dette tante cose, che indubbiamente ha fatto una buona carriera. Io mi aspettavo che avrebbe fatto bene: forse 9 punti non me li aspettavo, però ero certo di un impatto così, a livello caratteriale, sulla squadra".

"Per una questione ambientale, penso che la Lazio in questo momento sia la vera sorpresa. Perché è una squadra che ha fatto un mercato a saldo zero, che non ha pubblico, che ha avuto mille difficoltà a livello societario e a livello di ambiente. Avere 9 punti, secondo me, è una grande cosa. E in generale, io posso pensare che la Lazio, giocando 38 partite fuori casa - perché le 19 partite in casa le giocherà senza pubblico - farà una bella stagione. Io credo che fin adesso la sorpresa sia la Lazio, ma anche in futuro potrebbe esserlo, perché è una squadra costruita con due spicci ma costruita bene, e che può dare delle soddisfazioni".