Calciomercato Lazio | Olympiacos su Icardi: primi contatti tra le parti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Il calciomercato si è ufficialmente chiuso lo scorso 2 settembre, ma gli svincolati stanno catalizzando l’attenzione in Italia e non solo. La Lazio ha tesserato Diogo Leite e, come confermato in conferenza stampa dal ds Fabiani, non è detto che si fermi al portoghese. Nella lista per la Serie A i biancocelesti hanno ancora due posti ‘under’ liberi e Mauro Icardi è un nome che rimane comunque in orbita.

Il centravanti ex Galatasaray è forse il pezzo più pregiato tra gli svincolati e nelle ultime ore l’emittente argentina RadioPunto1400 ha rivelato l’interesse dell’Olympiacos. Il ds del club greco Cardoso ha individuato in Icardi il profilo perfetto per sopperire all’assenza di di Ayoub El Kaabi, attaccante marocchino classe 1993 che ha subito la rottura della tibia nella sfida contro il Volos di sabato scorso.

Tra l’attaccante e l’Olympiacos ci sarebbero già stati i primi contatti ufficiali: Icardi ha chiesto al club di Atene un contratto biennale. La trattativa è partita, il giocatore aspetta l’offerta giusta, sia dal punto di vista economico che sotto l'aspetto sportivo.