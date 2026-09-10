Ex Lazio | Inter, Provedel supera Martinez? La scelta di Chivu per la porta

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Gli errori di Josep Martinez contro il Real Madrid al Bernabeu hanno aperto alcune riflessioni sulla porta dell'Inter. Scalpita Ivan Provedel: l'ex Lazio attende la sua chance, che sia in Champions League o in campionato. Per il momento è sempre rimasto in panchina, guardando da fuori le prestazioni dello spagnolo. E così dovrebbe rimanere: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Chivu avrebbe scelto di dare ancora fiducia all'ex Genoa, a partire dalla prossima giornata contro l'Udinese. Per ora, quindi, Provedel sarà ancora il secondo portiere.