Milan, Amorim in conferenza stampa prima della Lazio: ecco quando parlerà
10.09.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Parla Ruben Amorim. Il tecnico del Milan si presenterà in conferenza stampa a Milanello per parlare della prossima giornata di campionato contro la Lazio. L'appuntamento è in programma per venerdì 11 settembre alle ore 14; dopo di che la formazione rossonera partirà per la città di Roma, quando sabato alle 18 affronterà i biancocelesti di Gattuso all'Olimpico.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.