Nazionale | Romano sceglie l'Italia, Mancini potrà convocarlo. Tresoldi invece...
Alessandro Romano ha scelto di indossare la maglia della Nazionale italiana e, Roberto Mancini, potrà convocarlo già per le prossime gare che vedranno impegnate gli Azzurri.
La Figc ha infatti avuto il via libera dalla FIFA visto che fino ad oggi il classe 2006 del Cagliari, nato a Winterthur, in Svizzera ha vestito la maglia della nazionale elvetica.
Ha scelto invece di continuare a vestire la maglia della Germania Nicolò Tresoldi. L’attaccante classe 2004 in forze al Brugge, nato a Cagliari ma che possiede anche la cittadinanza tedesca, pochi giorni fa ha comunicato alla Figc di voler ancora prendere tempo.
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