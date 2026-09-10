Lazio, Galassi convocato dall’Argentina U19: la lista completa
C’è anche Bruno Galassi, giovane calciatore della Lazio prelevato in estate dal Real Madrid, tra i convocati dell’Argentina U19 per i Giochi Sudamericani 2026, in programma nella provincia di Santa Fe dal 12 al 26 settembre. Una chiamata importante per il giovane biancoceleste, che avrà così l’opportunità di rappresentare il proprio Paese.
Il torneo si svolgerà interamente nella provincia argentina di Santa Fe, mentre le partite di calcio saranno disputate principalmente allo stadio Marcelo Bielsa, casa del Newell’s Old Boys. La manifestazione prenderà ufficialmente il via il 12 settembre con la cerimonia inaugurale, prevista al National Flag Memorial di Rosario.
Di seguito la lista completa dei convocati del ct Diego Placente:
Portieri: Alain Gómez Santillán (Valencia) e Máximo Leguizamón (Tigre).
Difensori: Thiago Pérez Ferreira (Huracán), Fernando Closter (Independiente), Bruno Galassi (Lazio), Nicolás Marcipar (Barcellona), Matías Satas (Boca), Santiago Silveira (Argentinos Juniors) e Santiago Zampieri (Montevideo City Torque).
Centrocampisti: Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Santiago Espíndola (River), Marcos Ortíz (Belgrano) , Facundo Guch (Newell's), Uriel Ojeda (San Lorenzo) e Ramiro Tulián (Belgrano) .
Attaccanti: Felipe Esquivel (River), Valentín Jainikoski (Argentinos Juniors) e Ian Subiabre (Tigre).