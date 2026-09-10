Venezia, Stroppa: "Basic è out, speriamo torni contro la Lazio"

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Il Venezia si prepara alla quarta giornata di campionato. Sfiderà in casa la Fiorentina, che in settimana ha esonerato Grosso e richiamato Vanoli in panchina. Il tecnico dei lagunari Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita, facendo anche il punto sugli infortunati. Prima della sosta, infatti, ci sarà anche la gara contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Infortunati? Basic non ha ancora recuperato, speriamo torni con la Lazio. Franjic è stato operato, Bella-Kotchap ha avuto un problema muscolare, il resto lo vedrete sui cocnvocati".