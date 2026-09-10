Bucchioni sull'Atalanta di Sarri: "Se entra nei suoi principi può..."

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Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Napoli di Allegri, dell'Inter di Chivu e dell'Atalanta di Sarri. Di seguito le sue parole sul club bergamasco: "È una squadra forte, ha avuto certi meccanismi per dieci anni. Se entra nei principi sarriani, può fare comunque molto bene".