Bucchioni sull'Atalanta di Sarri: "Se entra nei suoi principi può..."

10.09.2026 16:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Bucchioni sull'Atalanta di Sarri: "Se entra nei suoi principi può..."
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Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Napoli di Allegri, dell'Inter di Chivu e dell'Atalanta di Sarri. Di seguito le sue parole sul club bergamasco: "È una squadra forte, ha avuto certi meccanismi per dieci anni. Se entra nei principi sarriani, può fare comunque molto bene".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.