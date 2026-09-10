Lazio, Bressan: "Fiorentina, hai visto Gudmundsson? Da mangiarsi le mani..."

10.09.2026 16:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Bressan: "Fiorentina, hai visto Gudmundsson? Da mangiarsi le mani..."

La redazione di news.superscommesse.it ha intervistato l'ex centrocampista Mauro Bressan. Il suo intervento si è concentrato soprattutto sulla situazione della Fiorentina, che ha esonerato Grosso e richiamato Vanoli dopo sole tre giornate di campionato. Riguardo al mercato, ha parlato anche della cessione di Gudmundsson alla Lazio. Di seguito le sue parole.

"Fiorentina? Le tante entrate in sede di mercato hanno portato anche a uscite eccellenti. Basti pensare al rendimento di Mandragora, Gudmundsson e Kean in queste prime apparizioni con Torino, Lazio e Como. In questo momento ci sarebbe da mangiarsi le mani, però i nuovi arrivati sono molto interessanti e sono sicuro sia solo questione di tempo per vederli al top. Ora deve essere bravo Vanoli a sfruttare al meglio le loro caratteristiche e a trasmettere le giuste motivazioni".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.