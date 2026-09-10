Lazio, Bressan: "Fiorentina, hai visto Gudmundsson? Da mangiarsi le mani..."

La redazione di news.superscommesse.it ha intervistato l'ex centrocampista Mauro Bressan. Il suo intervento si è concentrato soprattutto sulla situazione della Fiorentina, che ha esonerato Grosso e richiamato Vanoli dopo sole tre giornate di campionato. Riguardo al mercato, ha parlato anche della cessione di Gudmundsson alla Lazio. Di seguito le sue parole.

"Fiorentina? Le tante entrate in sede di mercato hanno portato anche a uscite eccellenti. Basti pensare al rendimento di Mandragora, Gudmundsson e Kean in queste prime apparizioni con Torino, Lazio e Como. In questo momento ci sarebbe da mangiarsi le mani, però i nuovi arrivati sono molto interessanti e sono sicuro sia solo questione di tempo per vederli al top. Ora deve essere bravo Vanoli a sfruttare al meglio le loro caratteristiche e a trasmettere le giuste motivazioni".