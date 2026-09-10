Atalanta, Rowe vuole crescere grazie a Sarri: "Spero di..."
10.09.2026 17:30 di Simone Locusta
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Il nuovo esterno dell'Atalanta Jonathan Rowe si è presentato in conferenza stampa dopo essersi trasferito a Bergamo nelle ultime ore prima del termine della sessione estiva di calciomercato. Tra i vari temi toccati, l'ex Bologna si è soffermato molto sul ruolo che ha avuto Maurizio Sarri nella sua scelta e quello che avrà per il suofuturo. Di seguito le sue parole:
"Sapevo che mister Sarri sarebbe stato importante per la mia crescita, così so del potenziale di questa squadra. Spero di fare grandi cose qui a Bergamo".
Poi ha continuato: "Secondo me con Maurizio Sarri c'è tanta esperienza e grande maestria dimostrata nel calcio europeo: ha delle ottime idee calcistiche. Penso di fare bene sotto la guida di Sarri".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.